L’ULTIMA VOLTA INSIEME: CONTRO LA JUVE… PER 6 MINUTI



L'ultima volta che Ronaldo e Morata hanno giocato insieme? Contro la Juventus, nella finale di Champions del 2017 vinta dal Real 4-1, ma per pochissimi minuti. Il Real Madrid è avanti 3-1 quando Morata (al minuto 89) prende il posto di Kroos, in tempo per assistere dal campo al gol del 4-1 di Asensio al 90'. Poi 5’ di recupero, gli ultimi giocati insieme dai due