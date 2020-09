I movimenti di mercato nella difesa dell'Inter potrebbero non fermarsi a Diego Godin , passato al Cagliari . Prosegue infatti la trattativa con il Tottenham per la cessione di Milan Skriniar : dopo il blitz degli scorsi giorni di un dirigente degli Spurs in Italia, gli inglesi hanno incontrato gli agenti del difensore slovacco. I due club hanno anche discusso la valutazione del cartellino del centrale difensivo, che per l'Inter vale 60 milioni. Il Tottenham invece non vorrebbe andare oltre i 50 milioni, anche con l'eventuale inserimento nell'operazione di contropartite tecniche.

Skriniar via? Il possibile sostituto è stato vicino al Milan

L'esito positivo della trattativa Skriniar-Tottenham potrebbe cambiare la fisionomia della difesa di Antonio Conte. L'Inter sta così lavorando anche a un possibile sostituto del difensore slovacco, arrivato in nerazzurro nel 2017 e sin qui in campo 128 volte con 4 reti segnate. Ai nerazzurri non piace solo Nikola Milenkovic della Fiorentina. L'altra idea per l'eventuale dopo Skriniar è quello di Ozan Kabak dello Schalke 04. Classe 2000, il difensore turco classe 2000, cresciuto nel settore giovanile del Galatasaray, è in Bundesliga dal gennaio 2019, quando lo ha comprato lo Stoccarda che lo ha poi ceduto al club di Gelsenkirchen sei mesi dopo. Dotato di ottimo senso della posizione e una buona forza fisica, nonostante i 186 centimetri per 86 chili, Kabak fa della rapidità uno dei suoi punti di forza. Nell'estate 2019 Kabak era già stato vicino al trasferimento a Milano, sponda Milan, prima di scegliere di proseguire la carriera in Germania e nello Schalke. Nella difesa a 3 di Conte, potrebbe giocare da centrale di destra, la stessa casella occupata nel finale della scorsa stagione da Godin e Skriniar. Dato da non sottovalutare: Kabak è un centrale con il vizietto del gol, come le 6 reti realizzate nelle 44 partite di Bundesliga sin qui giocate confermano.