Ufficiale il rinnovo del contratto del centrocampista spagnolo fino al 2025. Alla Lazio dal 2016, in biancoceleste ha servito 44 assist e segnato 26 reti in 136 partite giocate. Il club: "Un giorno magico, il giorno del Mago"

Luis Alberto sempre più al centro della Lazio : il club biancoceleste ha comunicato infatti il rinnovo del contratto del centrocampista spagnolo fino al 2025 . Un annuncio arrivato nel giorno del 28esimo compleanno di Luis Alberto, alla Lazio dall'estate 2016 quando il club biancoceleste lo acquistò dal Liverpool per una cifra di poco superiore ai 4 milioni di euro. "Oggi è veramente un giorno magico, è il giorno del Mago " è stato il testo scelto dalla Lazio per annunciare sui social il nuovo accordo con il suo numero 10.

44 assist in quattro stagioni: Luis al centro della Lazio

Dopo una prima stagione chiusa con appena 10 presenze e una rete, Luis Alberto è diventato centrale nel mondo Lazio. Nell'annata 2017/2018 è risultato il miglior assistman della Serie A con 14 passaggi vincenti, primato ritoccato nella stagione 2019/20 con 16 assist in campionato. In biancoceleste ha segnato 26 reti e servito 44 assist in tutte le competizioni su 136 partite giocate. Numeri di una storia destinata a proseguire ancora a lungo, con un rinnovo del contratto nel giorno del compleanno festeggiato sul campo, come testimoniato dallo stesso calciatore spagnolo su Instagram: "Un giorno pazzesco, però non potevo saltare l'allenamento".