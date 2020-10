Rugani va al Rennes, la Juve: "Grazie Daniele"

Dopo cinque stagioni e 101 presenze, Daniele Rugani lascia la Juventus . Il difensore classe 1994 si trasferisce al Rennes , che nei giorni scorsi ha battuto la concorrenza del Newcastle. Operazione chiusa e ufficializzata dai due club, dopo che il giocatore è volato in Francia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla sua nuova società. Daniele Rugani si trasferisce in prestito oneroso a 1,5 milioni, con il club francese che pagherà l'intero stipendio del giocatore.

Il messaggio della Juve

Queste le parole con cui il club bianconero ha salutato il difensore: "Le strade della Juventus e di Daniele Rugani si separano. Il difensore, bianconero dalla stagione 2015/16, dal prossimo anno militerà infatti in prestito per un anno nel Rennes. Si chiude così una storia, quella fra Daniele e la Signora fatta di vittorie, di crescita, di soddisfazioni reciproche. Con noi Rugani ha vinto tanto, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe. E senza mai far mancare impegno, educazione, serietà e amore per la maglia".