I due club stanno definendo gli ultimi dettagli dell’operazione. L’esterno lascia la Juve dopo tre stagioni, andrà in prestito secco al Lione. Un’altra uscita, per i bianconeri, che potrebbero lanciare l’assalto a Chiesa

Una nuova avventura in vista, a pochi chilometri da Torino: Mattia De Sciglio è vicino a trasferirsi in prestito secco al Lione. Il club francese è in contatto con la Juventus per definire gli ultimi dettagli di una trattativa ormai giunta alle battute conclusive. Adesso resta da capire se questo potrà essere il tassello giusto per sbloccare l'assalto a Federico Chiesa, dal momento che l'intenzione dei bianconeri era quella di trovare diversa collocazione ad alcuni elementi della rosa.