Contenstualmente all'imminente ingresso di El Shaarawy, la Roma ha praticamente chiuso anche per il passaggio di Justin Kluivert al Lipsia. Anche qui le parti sono vicinissime per un trasferimento che dovrebbe avvenire sulla base in un prestito oneroso a 1.5 milioni di euro con obbligo di riscatto al realizzarsi di determinate condizioni. L'esterno offensivo olandese ha già dato l'ok al trasferimento, tanto che è atteso nella giornata di lunedì in Germania per sostenere le visite mediche. Intanto il club giallorosso è sempre al lavoro per il ritorno di Chris Smalling: nelle ultime ore è stata presentata una nuova offerta da 15 milioni di euro per convincere il Manchester United a cederlo a titolo definitivo.