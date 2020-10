Dopo una lunghissima trattativa, la Roma tenta l'ultimo e decisivo assalto per riportare in giallorosso il difensore del Manchester United: offerti 15 milioni e ora si attende una risposta da parte del club inglese CAOS JUVE-NAPOLI, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE

Una trattativa lunghissima e che potrebbe riaprirsi ancora una volta in queste ultime ore di mercato: la Roma sta infatti effettuando un nuovo tentativo per riportare Chris Smalling in giallorosso. Le parole di Fonseca nel post partita di Udinese-Roma riguardo la mancanza di difensori in rosa erano state chiare e così i dirigenti hanno deciso di alzare a 15 milioni di euro l'offerta recapitata al Manchester United. Una proposta importante, sulla quale il club inglese sta riflettendo concretamente: a favorire l'eventuale buon esito della trattativa ci sarebbe anche la volontà del calciatore che, in queste ultime ore, avrebbe manifestato con chiarezza il proprio desiderio di ritornare a Roma.

Si riapre la trattativa dopo l'incontro di venerdì leggi anche Fonseca: "In difesa non possiamo restare così" Con 37 presenze tra campionato e coppe nella scorsa stagione, Chris Smalling è diventato uno dei cardini della nuova Roma costruita da Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese non ha mai nascosto il proprio desiderio di riaverlo in squadra e la trattativa con il Manchester United va ormai avanti da ancora prima dell'inizio della sessione di trasferimenti. L'incontro con l'agente del calciatore, avvenuto a Trigoria venerdì, sembrava far presagire a una conclusione positiva e invece l'arrivo di Smalling si è complicato nuovamente, a causa delle richieste dello United, ritenute troppo elevate dai giallorossi. A ormai poco più di 24 ore dalla conclusione del mercato si attendono nuovi sviluppi dopo questa importante (e probabilmente ultima) offerta presentata dalla Roma.