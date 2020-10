L'ex Borussia Dortmund riparte dall'Eredivisie e firma un biennale con il Psv. In Portogallo si rivedono due volti noti alla Serie A: Joao Mario torna allo Sporting Lisbona, Felipe Anderson riparte dal Porto che compra anche Sarr dal Chelsea I COLPI PIU' CARI DELL'ULTIMO GIORNO: CHIESA SECONDO

Ultimo giorno di calciomercato ricco di annunci nei campionati che avevano una deadline delle trattative successiva a quella di Serie A, fissata al 5 ottobre. Un colpo lo batte il Psv Eindhoven, che porta in Eredvisie Mario Gotze: contratto biennale per il 28enne ex Borussia Dortmund e 63 volte nazionale tedesco, l'anno scorso impiegato a singhiozzo per una serie di guai fisici. Il suo nome era stato accostato anche alla Fiorentina. "Mi hanno convinto i tifosi e le ambizioni della società" le sue prime parole dopo l'arrivo in Olanda.

Joao Mario è un giocatore dello Sporting Lisbona

Portogallo, ecco Joao Mario e Felipe Anderson approfondimento Affare "quasi fatto": i colpi di mercato sfumati In Portogallo invece l'hanno fatta da protagonisti due volti noti per la Serie A. A quattro anni dal suo addio in direzione Inter, Joao Mario è tornato allo Sporting Lisbona in prestito secco. Il suo trasferimento dai nerazzurri è diventato ufficiale nella serata di martedì. Il centrocampista classe 1993, passato anche per West Ham e Lokomotiv Mosca, è stato accompagnato al momento della firma dal suo agente Federico Pastorello. "Ho sempre voluto tornare dove sono stato felice e dove voglio essere di nuovo felice - le parole di Joao Mario - è un grande onore per me tornare a casa, in un posto che conosco bene". Stesso anno di nascita e stessa fame di riscatto per Felipe Anderson, nuovo giocatore del Porto. L'ex Lazio troverà in Portogallo un altro biancoceleste come l'allenatore Sergio Conceicao: il brasiliano riparte in prestito da un nuovo campionato dopo due stagioni, 68 presenze e 11 reti con il West Ham, dove era arrivato per 38 milioni di euro cinque anni e 34 gol in 177 partite con la Lazio. Nel curriculum, oltre alla Supercoppa italiana vinta con la Lazio, dopo due titoli brasiliani, una Libertadores e una Supercoppa sudamericana con il Santos.