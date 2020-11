3/28

25) SAMUELE RICCI (Empoli, centrocampista centrale): valore di mercato 7.5 milioni



Uno dei due italiani in classifica. Scuola Empoli, dallo scorso anno gioca con regolarità in B come centrocampista centrale.

DAI 16 AI 35 ANNI: I CALCIATORI PIÙ PAGATI PER OGNI ETÀ