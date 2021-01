5/12

DURATA DEI CONTRATTI - Come prevedibile, in termini contrattuali, c'è una maggiore attitudine a offrire contratti lunghi ai più giovani: si punta ai 2-3 anni di contratto per gli Under 18, mentre gli Over 35 difficilmente hanno un accordo superiore ai 12 mesi. Ci sono poi due correlazioni da sottolineare: maggiore è lo stipendio annuale di un giocatore, maggiore è la possibilità che abbia un contratto lungo, così come è più facile un pluriennale nel caso in cui un giocatore non sia arrivato a parametro zero