Difensore/3: WILLIAM SALIBA (dall'Arsenal al NIZZA), valutazione di mercato 17 milioni



I gunners lo avevano pagato 30 milioni nell'estate 2019 prelevandolo dal Saint-Etienne, e lasciandolo in prestito in Francia per tutta la scorsa stagione. Dopo i primi sei mesi con la squadra riserve, è ripartito per la Francia sempre in prestito per fare esperienza - (foto Twitter Nizza)

I 20 ACQUISTI DI GENNAIO PIÙ COSTOSI ALL'ESTERO