Le tappe della vicenda e le proposte Milan

Una situazione che preoccupa sempre più con il passare dei giorni: tra il Milan e Donnarumma al momento c’è una fase di totale stallo. Le parti non sono più in contatto da settimane, ferme sulle rispettive posizioni. I rossoneri hanno presentato una prima offerta da 6 milioni di euro a stagione più 1 milione di bonus in caso di qualificazione in Champions per 5 anni, proposta però rifiutata da Gigio e dal suo entourage. Il Milan ha successivamente rilanciato: contratto di 5 anni a 7 milioni di euro a stagione più 1 milione di bonus in caso di piazzamento tra le prime 4, ma anche in questo è arrivato un “no” da parte del portiere rossonero, con il suo entourage che ha chiesto un contratto da 12 milioni di euro a stagione, volendo anche di durata quinquennale. Milan che ha poi messo sul tavolo la terza e definitiva proposta: due anni di contratto a 7 milioni di euro più 1 di bonus in caso di piazzamento Champions, con l’inserimento di una clausola nel contratto da circa 30/35 milioni di euro esercitabile in caso di mancato accesso in Champions League. Risposta, però, anche in questo caso negativa da parte dell’entourage del portiere: per ottenere la firma di Donnarumma servono 12 milioni di euro all’anno e una clausola molto più bassa.