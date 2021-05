L'obiettivo è tornare a competere per il vertice dopo il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League conquistata soltanto all'ultima giornata del campionato appena concluso: la Juventus è già al lavoro per la prossima stagione e il presidente Andrea Agnelli starebbe pensando ad alcuni possibili cambiamenti. Il primo, riguarderebbe la panchina: l'idea sarebbe quella di riaffidare la guida tecnica della squadra a Massimiliano Allegri, con il quale i contatti sono sempre stati frequenti.

Discorsi avviati con Allegri, ma c'è la concorrenza di altri club

Tra Agnelli e l'ex allenatore bianconero, infatti, c'è un rapporto di amicizia che va ben oltre il piano strettamente lavorativo. Ma le loro strade adesso potrebbero nuovamente incrociarsi: ovviamente ci sarebbe un discorso economico da affrontare, in quanto le richieste di Allegri sarebbero piuttosto importanti e un'intesa, sotto questo punto di vista, non sarebbe ancora stata raggiunta. Ma soprattutto ci sarebbe da superare la concorrenza di altre pretendenti: l'agente di Allegri è stato di recente a Madrid per parlare con il Real, inoltre, nel caso in cui l'Inter si dovesse separare da Conte (qui le ultime news) l'allenatore diventerebbe uno dei candidati anche per la panchina nerazzurra. Sullo sfondo anche il Napoli, che continua a sperare che l'ex Milan e Cagliari non vada in nessuna di queste squadre per poter fare un ultimo assalto. Al momento attuale, dunque, quella di un possibile ritorno di Allegri alla Juve sembrerebbe una soluzione possibile, ma nessuna ipotesi può essere esclusa.