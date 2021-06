Il presidente del Psg fa chiarezza sul calciomercato in una lunga intervista rilasciata a L'Equipe. "Kylian rimarrà a Parigi, non lo venderemo mai e non andrà via gratis". Futuro in Francia anche per Pochettino: "Mai parlato con il nostro allenatore di un suo addio". E su Messi: "Ho detto a Laporta che dal primo gennaio il giocatore è libero di parlare con altri club. Qui vorrebbero venire tutti"

"Sarò chiaro: Mbappé rimarrà a Parigi, non lo venderemo mai e non andrà mai via a parametro zero". Parola di Nasser Al-Khelaifi. Il presidente del Psg ha rilasciato un'intervista a L'Equipe, ribadendo la posizione del club: l'attaccante francese, cercato dal Real Madrid, non si muove da Parigi. Il contratto di Mbappé con il Psg scade a giugno del 2022 e le trattative per il rinnovo sono in corso. "Non darò mai dettagli ai media ma posso dire che le cose stanno andando bene - spiega il numero 1 del Psg - Spero si possa arrivare presto a un accordo. Kylian è un ragazzo fantastico, come persona e come atleta. Lo ritengo uno dei migliori giocatori del momento e vincerà il Pallone d'Oro per molti anni. Ne sono certo". Con una replica anche alle ambizioni espresse di recente dall'attaccante classe 1998: "Se dice che vuole vincere non è un male. Anche noi siamo ambiziosi. Ma il club è al di sopra di ogni giocatore".