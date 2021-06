"Per me non esiste più". Non usa mezzi termini Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, parlando del suo rapporto con Andrea Agnelli. Un'amicizia andata in frantumi a causa della "scissione" creata dalla Superlega di cui la Juventus è ancora parte: "Ai miei occhi quest'uomo non esiste più - spiega Ceferin in un'intervista a So Foot - Pensavo fossimo amici, ma mi ha mentito in faccia fino all'ultimo minuto dell'ultimo giorno, assicurandosi che non ci fosse nulla di cui preoccuparsi. Il tutto mentre il giorno prima aveva firmato i documenti necessari per il lancio della Superlega". D'altronde Agnelli aveva un ruolo di peso nelle dinamiche della Uefa, essendo membro del comitato esecutivo e presidente di ECA: "Ci assicurava continuamente che non c'era davvero nulla di cui preoccuparsi - aggiunge Ceferin - Tanto più che da parte nostra avevamo organizzato diversi incontri con i club per presentare loro la nuova riforma della Champions League, riforma votata dai dodici club ribelli. Tranne che il giorno dopo hanno rivelato il loro progetto spettrale".