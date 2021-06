L'ex portiere della Juventus vicino al ritorno al Parma, dove ha giocato dal 1995 al 2001: il sì è atteso nei prossimi giorni. Pronto un contratto biennale. Buffon aveva offerte anche da Besiktas e Barcellona ma vuole restare in Italia ed è attratto dalla possibilità di vestire di nuovo il gialloblù. Gli emiliani aumentano il pressing anche sul Mudo Vazquez CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

Gigi Buffon è molto vicino a un clamoroso ritorno al Parma, la squadra che ha salutato 20 anni fa per passare alla Juventus. Prende sempre più forma la romantica idea di un ritorno del portiere in Emilia, un colpo che darebbe ancora più lustro alla Serie B 2021/22. Il club aspetta il definitivo ok del portiere nei prossimi giorni per la chiusura di un cerchio nostalgico, ma la strada sembra tracciata. A Parma lo aspetterebbe il nuovo allenatore gialloblù Enzo Maresca, compagno di squadra di Buffon alla Juventus nelle stagioni 2001/02 e 2003/04. Buffon ha ricevuto proposte anche dal Besiktas e dal Barcellona, dove sarebbe andato a fare il secondo portiere, ma vuole restare in Italia ed è affascinato dall’idea di tornare a Parma. Lo attende un contratto biennale.

La storia di Buffon con il Parma approfondimento Buffon re della Coppa Italia, ne ha 6 come Mancini Il club aspetta quindi con pazienza la risposta di Buffon, che a Parma ha giocato dal 1995 al 2001. In Emilia il portiere esordì in Serie A il 19 novembre 1995, ancora minorenne, risultando tra i migliori in campo nello 0-0 del Tardini contro il Milan. Nella stagione successiva diventò il titolare della formazione arrivata seconda in campionato. A Parma ha giocato 220 partite conquistando tre trofei, tutti nel 1999: i ducali vinsero la Coppa Uefa, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Nel 2001 Buffon è passato poi alla Juve, club in cui ha militato per 19 stagioni, giocando 685 partite e diventando il calciatore con più presenze nella storia della Serie A e con la più lunga striscia di imbattibilità nella storia del campionato (974 minuti). L'esperienza bianconera è stata intervallata solo dalla stagione al Psg. Ora, a 43 anni, potrebbe tornare nella piazza che lo ha lanciato. "O smetto di giocare oppure, se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare un’esperienza di vita diversa, la prendo in considerazione. In Italia potrei giocare solo con Juve e Parma" aveva detto a metà maggio. Il tempo delle decisioni sta arrivando e Buffon sta accarezzando l'idea di un ritorno al futuro.

Gigi Buffon con la maglia del Parma nel 1999 - ©LaPresse