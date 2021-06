I Toffees hanno chiesto informazioni sul difensore inglese, sotto contratto fino al 2023. Per Mourinho non è incedibile: lo Special One lo ha già allenato allo United e cerca un centrale con caratteristiche diverse. Intanto prosegue il dialogo con Arsenal e Wolverhampton per Xhaka e Rui Patricio

Asse Roma-Premier: il punto su Xhaka e Rui Patricio

L'asse con la Premier League per la Roma è caldo anche in entrata: procedono infatti le trattative per portare nella Capitale Granit Xhaka dell'Arsenal e Rui Patricio del Wolverhampton. Per quanto riguarda il capitano dei Gunners, il club londinese ha quantificato la richiesta per il cartellino in 17 milioni e mezzo, non troppo distanti dai 15 offerti dalla Roma. I giallorossi restano fiduciosi sulla possibilità di concludere la trattativa. Una sensazione fondata sulla grande volontà del centrocampista classe 1992 di essere allenato da Mourinho. Discorso simile per il portiere classe 1988 del Wolverhampton e della nazionale portoghese. La prima richiesta dei Wolves è stata di 12 milioni di euro, una cifra che la Roma vorrebbe abbassare per provare a chiudere l’affare intorno ai 7/8 milioni più bonus. Anche in questo caso si sta limando solo la differenza tra domanda e offerta.