È Manuel Locatelli l'obiettivo numero uno per il centrocampo della Juventus, che si sta muovendo per regalare un rinforzo in mezzo al campo a Massimiliano Allegri. La trattativa per la mezz'ala del Sassuolo va avanti a fuoco lento, con il club di Agnelli che avvierà nei prossimi giorni i contatti con la squadra nero verde. Non è da escludere l'inserimento di una contropartita: un nome plausibile sarebbe quello di Radu Dragusin, difensore centrale romeno classe 2002, che Andrea Pirlo ha lanciato in prima squadra nella scorsa stagione.