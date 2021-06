Prossimo alle visite mediche con l'Inter, il centrocampista turco è solo l'ultimo colpo a zero targato Beppe Marotta. Non è una novità per l'amministratore delegato nerazzurro che, dai tempi della Juventus, aveva prelevato diversi big a parametro zero. Li ricordate tutti? Ecco le altre grandi occasioni prima di Calhanoglu

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE - DAL MILAN ALL'INTER: I PRECEDENTI