Si stringe per il trasferimento del centrocampista in bianconero: nella giornata di mercoledì è in programma il primo incontro con il Sassuolo per entrare nel vivo della trattativa. Il club neroverde valuta Locatelli 40 milioni e ha dato l'ok all'inserimento di Dragusin come contropartita tecnica

La trattativa per il trasferimento di Manuel Locatelli alla Juventus entra nel vivo. Nella giornata di mercoledì il club bianconero e il Sassuolo si incontreranno per iniziare a fare sul serio nell'operazione che potrebbe portare il centrocampista classe 1998 in bianconero. Il club neroverde ha aperto al possibile inserimento nell'operazione di Radu Dragusin, difensore che potrebbe tornare utile per prendere il posto in rosa di Marlon, ceduto allo Shakhtar Donetsk. La presenza del 19enne rumeno come contropartita tecnica permetterebbe anche ai bianconeri di avvicinarsi alla richiesta di 40 milioni di euro fatta dal Sassuolo per cedere Locatelli. Da definire anche la formula del trasferimento: la Juventus propone una soluzione favorevole anche per il bilancio, come un prestito biennale o con obbligo di riscatto.