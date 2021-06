Gli Spurs hanno ufficializzato l'arrivo dell'allenatore portoghese: ha firmato un contratto fino al 2023. "Abbiamo una squadra forte e di talento, vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi e farli divertire", le prime parole di Espirito Santo. "È l'uomo giusto per costruire uno stile vincente", ha detto Paratici CALCIOMERCATO: LE NEWS IN TEMPO REALE - IL PODCAST Condividi:

Ora è ufficiale: Nuno Espirito Santo è il nuovo allenatore del Tottenham. Dopo i tentativi per Conte, Fonseca e Gattuso, alla fine gli Spurs hanno scelto il portoghese. Nuno Espirito Santo ha firmato un contratto fino al 2023 ed è pronto quindi a iniziare una nuova avventura in Premier League, dopo le quattro positive stagioni al Wolverhampton. "Abbiamo una squadra con qualità e talento, vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi e farli divertire. È un enorme piacere e un onore essere qui, c'è gioia e non vedo l'ora di iniziare a lavorare. Non abbiamo tempo da perdere e dobbiamo iniziare subito a lavorare perché tra pochi giorni inizia il precampionato", le prime parole dell'allenatore dopo la firma sul contratto.

Levy: "Vogliamo giocare all'attacco e fare un calcio divertente" approfondimento Tottenham, trattativa avanzata con Espirito Santo Questo il commento del presidente Daniel Levy: "Prima di tutto, vorrei dare il benvenuto a Nuno nel club. Vorremmo ringraziare i nostri sostenitori per la pazienza avuta in questo periodo. Ho già parlato della necessità di tornare al nostro DNA fondamentale di giocare all'attacco, fare un calcio divertente e Fabio e io crediamo che Nuno sia l'uomo giusto per prendere il nostro talentuoso gruppo di giocatori, lavorare con i nostri giovani giocatori che stanno emergendo e costruire qualcosa di speciale".