Dal ritiro della, ad Auronzo di Cadore, ha parlato il centrocampista Sergej. Le sue parole sono arrivate dritte al cuore dei tifosi, visto che il giocatore ha detto di voler restare a Roma ancora per molti anni . "Mi sento ormai un leader, sono al mio sesto anno qui e vediamo di farne tanti altri. Sono qui da molto tempo e spero di restare per molto - ha detto a Lazio Style Channel - vedo i giovani e penso a quando ero al loro posto, cerco di aiutarli come hanno fatto i senatori con me. Mi sento bene, vedremo nei prossimi giorni, saranno allenamenti intensi. Sono felice di essere qui".