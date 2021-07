Il laterale brasiliano del Manchester United è un'idea per sostituire l'infortunato Spinazzola: la Roma lo vuole in prestito. Se i Red Devils dovessero aprire a questa formula la trattativa entrerebbe nel vivo. Telles ha già giocato in Italia con l'Inter 2015/16: lo allenava Roberto Mancini

C'è un'altra idea per la fascia sinistra per la Roma, chiamata a intervenire sul mercato dopo l'infortunio rimediato a Euro 2020 da Leonardo Spinazzola, il cui rientro in campo è previsto a gennaio. Il nome nuovo è quello di Alex Telles. Terzino brasiliano classe 1992, ha trovato poco spazio nella scorsa stagione con la maglia del Manchester United e potrebbe cambiare aria in estate. I Red Devils lo hanno acquistato per circa 15 milioni di euro nella scorsa estate dal Porto: la Roma vorrebbe prelevarlo in prestito e se lo United dovesse aprire a questa formula, Telles diventerebbe una soluzione concreta per la fascia.