Le due big di Serie A sul giovane classe 2004 di proprietà del Chievo, che in passato ha rifiutato un'offerta del Monza da 2.8 milioni di euro. Fratello di Emanuel, ha esordito a maggio con Aglietti in Serie B

Gli occhi della Juventus e dell'Inter sul baby Samuele Vignato. Le due big di Serie A hanno messo nel mirino il trequartista classe 2004 e spingeranno per assicurarsi il suo cartellino. Un'operazione con uno sguardo al futuro quella per il giovanissimo giocatore in uscita dal Chievo. In passato aveva provato a prenderlo anche il Monza, che ha offerto 2.8 milioni di euro per acquistarlo. Una proposta ritenuta bassa rispetto alla valutazione fatta dai gialloblù, che però sono stati esclusi dal prossimo campionato di Serie B dopo il ricorso bocciato dal Collegio di garanzia nella serata di lunedì. Per questo motivo potrebbero esser costretti a vendere alcuni prezzi pregiati.