L'attaccante montenegrino, che aveva sperato in un ritorno in Italia alla Lazio o alla Fiorentina, è stato annunciato dal club tedesco: ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno. Le sue prime parole: "Entusiasta del progetto, non vedo l'ora di iniziare". La Bundesliga era l'ultimo campionato top in cui non aveva ancora giocato

Stevan Jovetic riparte dalla Germania. Poco dopo le 9 di martedì mattina l'attaccante montenegrino è stato annunciato in Bundesliga dall'Hertha Berlino, con cui ha firmato un contratto fino al 2023 con opzione per un altro anno. Il classe '89 era svincolato dopo l'avventura di tre anni in Francia al Monaco, caratterizzata da un bottino di 21 gol e 5 assist in 77 gare ufficiali. Prima di trasferirsi all'Hertha, aveva sperato in un trasferimento in Italia e un possibile approdo a Lazio e Fiorentina che avevano valutato il suo profilo per l'attacco. Alla fine, invece, ha accettato la corte del club di Berlino. Qui giocherà con l'ex Monza Kevin-Prince Boateng, che Jovetic in carriera ha affrontato sia nel 2013 in Serie A (Fiorentina-Milan) che nella Liga spagnola nel 2017 (Las Palmas-Siviglia).