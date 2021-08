L'allenatore del Paris Saint-Germain alla vigilia dell'esordio in campionato ha parlato del possibile arrivo di Messi in Francia: "Stiamo valutando e analizzando tutte le possibilità del mercato e Messi è una di queste. Se arriva va via Mbappé? No. Siamo contenti dello sforzo che il club sta facendo". Sabato sera PSG impegnato sul campo del Troyes: la Ligue 1 è su Sky MESSI, IL PSG STUDIA LA FORMULA - NEWS DI MERCATO IN TEMPO REALE Condividi:

"Stiamo valutando e analizzando tutte le possibilità del mercato e Messi è una di queste. Se ci saranno informazioni le comunicheremo a breve". Parola di Mauricio Pochettino. La vigilia dell'esordio nella Ligue 1 2021/22 del PSG è l'occasione per parlare di calciomercato e della trattativa per portare in Francia Lionel Messi. "Quando parli di giocatori di questo valore, penso che tanti club, compreso il PSG, possono cogliere o meno queste situazioni - assicura l'allenatore - il club sta lavorando intensamente ma non ho altre informazioni. Sappiamo cosa è successo ieri, ma credo che l'importante sia vincere contro Troyes e iniziare bene la stagione".

"Nessuna telefonata con Messi, area sportiva al lavoro" leggi anche Perché Messi non ha potuto rinnovare col Barça Nel corso della conferenza pregara Pochettino ha smentito telefonate con Messi ("Non abbiamo parlato") e ha escluso un futuro lontano da Parigi per Mbappé in caso di arrivo del fuoriclasse argentino: "Se arriva Messi va via Mbappé? No. Siamo contenti dello sforzo che il club sta facendo per assicurarsi giocatori che possono dare un contributo davvero significativo. L'area sportiva con Leonardo e il presidente stanno lavorando per migliorare la squadra. Io sono concentrato sulla partita di domani contro il Troyes e nel preparare al meglio il gruppo".