La Roma ha convinto Abraham: il giocatore ha dato l'ok definitivo per il suo trasferimento in giallorosso. Le parti stanno già discutendo per l'organizzazione delle visite mediche e già nella giornata di domenica 15 agosto l'attaccante arriverà in città insieme al general manager Tiago Pinto, di ritorno da Londra dopo aver chiuso l'operazione

Roma: Abraham ha detto sì. L'attaccante inglese sarà il sostituto di Edin Dzeko che proprio oggi è stato ufficializzato dall'Inter. Nella serata di sabato è arrivato l'ok definitivo di Abraham a Tiago Pinto e domenica 15 agosto alle 13 il giocatore arriverà a Roma per svolgere le visite mediche di rito e procedere poi con le firme. Si avvia quindi alla conclusione la lunga trattativa: la Roma aveva subito individuato in Abraham il profilo ideale per sostituire il partente Dzeko e Tiago Pinto era andato in persona a Londra per discutere con l'entourage del giocatore, dopo aver trovato un accordo con il Chelsea. Ora l'affare è fatto: Abraham ha accettato di trasferirsi alla Roma.