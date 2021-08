L'attaccante in arrivo dal Chelsea è atterrato in Italia: la sua giornata prevede una tappa a Trigoria per conoscere Mourinho e poi le visite mediche. Operazione da 40 milioni di euro più 5 di bonus. I Blues avranno un diritto di recompra alla cifra di 80 milioni, valido a partire da giugno 2023 CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi:

Tammy Abraham è atterrato in Italia: il futuro centravanti della Roma è arrivato allo scalo di Ciampino intorno alle 13, nella domenica di Ferragosto. Ad accompagnare l'attaccante in arrivo dal Chelsea il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto, che ha superato la concorrenza dell'Arsenal dopo una lunga trattativa. Ad attenderlo circa 200 tifosi che hanno intonato cori e fatto respirare l'entusiasmo al giovane attaccante. La Roma aveva subito individuato in Abraham il profilo ideale per sostituire il partente Dzeko e Tiago Pinto è andato in persona a Londra per discutere con l'entourage del giocatore, dopo aver trovato un accordo con il Chelsea.

L'agenda di Abraham leggi anche Dzeko saluta la Roma: "Un grazie non basta" Ad accogliere Abraham il grande caldo, con temperature vicine ai 40 gradi. Da Ciampino il centravanti si trasferirà a Trigoria, dove conoscerà José Mourinho e lo staff tecnico, per poi spostarsi a Villa Stuart e dare il via alle visite mediche non prima di essersi sottoposto a un tampone anti-Covid. Primi passi in giallorosso per un giocatore nato il 2 ottobre 1997, che con il Chelsea ha segnato 30 gol e fornito 12 assist in 82 partite, dimostrando anche una buona resa in campo europeo: nel suo bottino trovano posto 4 reti e 3 assist in 13 partite di Champions. E se la palla è sul dischetto, non ha paura: 13 sono i gol su 16 rigori calciati in carriera.