Ufficiale l'arrivo in bianconero dell'attaccante brasiliano classe 2002: arriva dal Santos e firma un contratto fino al 2026. È l'unico giocatore nato dal 2001 in avanti ad aver realizzato almeno cinque reti in una singola edizione della Libertadores ed è anche l'autore del gol più rapido in Copa dal 2013 a oggi. Vestirà la maglia numero 21

Kaio Jorge è un nuovo giocatore della Juventus. L'operazione era già conclusa da tempo e nella serata di martedì è arrivata anche l'ufficialità: l’attaccante brasiliano, classe 2002, arriva a titolo definitivo dal Santos e firma con i bianconeri un contratto fino al 30 giugno 2026. Ad annunciare l'arrivo del giocatore è stata la stessa società attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: "Un nuovo talento si unisce alla rosa bianconera. Arriva dal Brasile e nella sua carriera ha costantemente bruciato le tappe: Kaio Jorge è un nuovo giocatore della Juventus - si legge - attaccante completo e in grado di giocare anche per la squadra, ora è pronto per la più stimolante delle sfide: il salto in Europa per vestire la maglia della Juventus. Per mettere nel mirino obiettivi sempre più grandi e continuare a crescere. Non vediamo l’ora di farlo insieme!". Il club bianconero ha poi ufficializzato il suo nuovo numero di maglia: il 21.

I dettagli dell'operazione approfondimento Da Baggio a Kaio Jorge, quanti duelli Juve-Milan La società bianconera pagherà al Santos 1,5 milioni di euro fissi: la stessa cifra verrà poi riconosciuta al club brasiliano in caso di qualificazione dei bianconeri in Champions League. Infine c'è un bonus ulteriore, da un milione di euro, che scatterà a un numero prestabilito di presenze di Kaio Jorge con la Juventus. Il giocatore costerò quindi alla Juve circa 4 milioni di euro. Il Santos, inoltre, avrà il 5% sulla futura rivendita e la priorità per eventuali prestiti futuri del giocatore in Sudamerica. L'ingaggio di Kaio Jorge aumenterà in base al numero di presenze.

