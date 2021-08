Tiémoué Bakayoko è sempre più vicino a far ritorno al Milan, squadra con cui ha giocato in prestito nella stagione 2018-2019. Nel primo pomeriggio, infatti, c’è stato un incontro a Casa Milan tra Marco Busiello e Marco Branca di FIRST, l’agenzia che cura gli interessi in Italia del centrocampista classe 1994 di proprietà del Chelsea, ma che nella scorsa stagione ha giocato in prestito sempre in Serie A ma al Napoli. I rappresentati del francese hanno incontrato Malsini e Massara: le sensazioni al termine dell’incontro sono state positive, con il Milan che adesso è al lavoro per trovare l’intesa totale con il Chelsea. Accordo che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, visto che la società inglese ha già attivato l’opzione per prolungare il contratto di Bakayoko fino al 2023. Milan e Chelsea dunque in questi giorni proveranno a trovare l’intesa, ma dopo l’incontro odierno il francese è più vicino a tornare a indossare il rossonero.