Il procuratore del fuoriclasse portoghese è arrivato in Italia per parlare con il suo assistito. Non ha incontrato la Juve e non ha portato ai bianconeri la notizia di offerte per il suo assistito ma la sua presenza in città fa discutere. Il Manchester City è l’unica opzione possibile, ma resta molto difficile

Jorge Mendes è a Torino . L'agente di Cristiano Ronaldo è arrivato nel capoluogo piemontese nella giornata di mercoledì . Mendes si è visto con il suo assistito ma non ha incontrato la Juve e non ha portato ai bianconeri la notizia di offerte per il suo assistito. La sua presenza in città, unita alle chiacchierate avute con altri club per il fuoriclasse portoghese negli ultimi tempi, lascia però intendere la voglia che CR7 avrebbe di provare una nuova avventura .

ll City prepara un biennale da 15 milioni a stagione

Nonostante la Juve abbia spiegato pubblicamente che Cristiano Ronaldo resterà a Torino, il club bianconero sarebbe disposto ad ascoltare offerte ufficiali che al momento però non ci sono. L'unica strada possibile (ma comunque molto complicata) è quella che porta al Manchester City. Il club inglese prosegue i contatti per CR7 e gli offrirebbe un contratto biennale da 14-15 milioni di euro netti a stagione, cifre inferiori rispetto ai 31 milioni che la Juventus riconoscerà al giocatore fino a giugno 2022, nell'ultimo anno di contratto in bianconero. Da quello che filtra, l’idea del City è di prendere Cristiano senza pagarne il cartellino mentre la Juve per privarsi di Ronaldo chiede 25/30 milioni di euro. In caso di partenza del 35enne portoghese, infatti, il club bianconero avrebbe bisogno di un altro attaccante. La Juventus gradirebbe Gabriel Jesus, ma Pep Guardiola non ha dato il via libera alla partenza dell'attaccante brasiliano.