Harry Kane sarà ancora un giocatore del Tottenham. L'attaccante inglese, al centro del mercato nelle ultime settimane visto l'interesse del Manchester City, ha confermato, attraverso il suo profilo Twitter, che non cambierà maglia nell'attuale sessione di mercato: "Quest'estate resterò al Tottenham - scrive Kane in un tweet - Sono concentrato al 100% per aiutare la squadra a raggiungere il successo". Kane ha poi speso parole d'elogio per i tifosi: "È stata incredibile l'accoglienza ricevuta dai fans degli Spurs la scorsa domenica, così come leggere alcuni dei messaggi di supporto che ho ricevuto nelle ultime settimane".