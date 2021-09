Pjanic in Turchia, vicino il prestito al Besiktas

Il centrocampista del Barcellona è pronto a lasciare la Liga: vola in Turchia, dove lo attende il Besiktas. Operazione in chiusura con la formula del prestito per il giocatore, cercato anche dalla Juventus nella sessione di calciomercato estivo

A un anno dal suo arrivo al Barcellona , Miralem Pjanic è già pronto a lasciare la Spagna. Il centrocampista bosniaco, cercato anche dalla Juventus nel corso della sessione estiva di calciomercato, è infatti pronto a passare ai turchi del Besiktas . Il classe 1990 è partito nel pomeriggio di giovedì direzione Istanbul, con l'obiettivo di limare gli ultimi dettagli prima dell'ok definitivo al trasferimento. A confermare il viaggio lo stesso Pjanic, che ha postato su Instagram una foto in bianco e nero, scattata all'interno dell'aereo che lo porta in Turchia. Il giocatore sorride e mima l'ok con un pollice in su. L'operazione è in dirittura d'arrivo e si chiuderà con la formula del prestito .

I numeri di Pjanic a Barcellona

Il Besiktas, club vincitore di 16 campionati turchi nella sua storia, attende quindi Pjanic, che a Barcellona avrebbe rischiato di trovare invece poco spazio nella rosa di Ronald Koeman. Alla sua prima stagione in blaugrana Pjanic, arrivato in Spagna dopo quattro stagioni alla Juventus, aveva messo insieme 30 presenze in tutte le competizioni, per 1295 minuti complessivi in campo. Ora per lui è pronta una nuova esperienza, direzione Istanbul.