Un ex Serie A per rinforzare la difesa di Claudio Ranieri. Dopo aver affidato nei giorni scorsi la panchina all’allenatore italiano, il Watford – causa un difficile inizio di stagione, solo 7 punti dopo altrettante giornate di Premier League – pesca nel mercato degli svincolati: il club inglese, infatti, in giornata metterà sotto contratto Nicolas Nkoulou, difensore classe 1990 attualmente libero dopo la fine del contratto che lo legava al Torino. Intesa tra le parti già raggiunta, con il camerunese che firmerà in giornata il contratto con il club inglese e inizierà così la sua nuova avventura in Premier League.