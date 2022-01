Calciomercato Juve, le mosse per gennaio

Il Barça vuole Morata, ma ai bianconeri non piace Depay in cambio. Complicato arrivare a Icardi e Milik: si cerca un centravanti in prestito per sei mesi, rinviando all’estate l’investimento top su Vlahovic o Scamacca. In uscita Ramsey e Arthur per abbassare il monte ingaggi, congelato il rinnovo di Dybala MERCATO: ACQUISTI, CESSIONI E TRATTATIVE DI GENNAIO Condividi

Alla fine la Juve potrebbe restare così in attacco. Se non ci sarà l’occasione giusta, nessun dramma alla Continassa. L’indicazione della proprietà è tagliare i costi: “Nessun colpo di teatro, nessuna spesa folle” ha spiegato l’amministratore delegato Arrivabene. La priorità è sistemare il bilancio che chiuderà in rosso anche quest’anno. L’obiettivo è cedere a gennaio Ramsey e Arthur per alleggerire il monte ingaggi. In entrata si cerca un centravanti con la formula del prestito per sei mesi.

L'occasione giusta oppure nulla approfondimento Morata-Barça, contatti. Depay non piace alla Juve Complicato convincere Icardi e il Psg, difficile chiudere per Milik con il Marsiglia. Tutto cambierebbe con l’addio di Morata che verrebbe ovviamente sostituito. Il Barcellona lo vuole già a gennaio inserendo nell’operazione Depay, che però non scalda Allegri. Ma gli investimenti sono previsti per giugno: Vlahovic e Scamacca in cima alla lista di Cherubini.

Dybala e Chiesa come due acquisti leggi anche Chiesa: "Niente ferie per tornare subito al top" Non c’è ansia da centravanti perché con il rientro dagli infortuni di Dybala e Chiesa la Juve conta di essere più concreta in attacco. Di fatto sono due rinforzi di gennaio. In stagione la Juve ha segnato 27 gol con una media in serie A di 1,4 a partita. Troppo poco, ma nelle ultime 7 partite Allegri ha blindato la difesa (solo due gol subiti) e questo spiega il recupero poderoso in classifica: in questo parziale guadagnati 13 punti sul Napoli e 8 sul Milan.