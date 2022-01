Spal, Clotet verso l'esonero: pronto Venturato

La Spal si prepara a cambiare allenatore. Pep Clotet, infatti, è vicino all'esonero dopo un girone d'andata al di sotto delle aspettative del club emiliano che si trova al quindicesimo posto in Serie B. Tre sconfitte nelle ultime quattro partite e appena cinque vittorie in 18 match: numeri negativi per la Spal che pensa a Roberto Venturato. L'ex allenatore del Cittadella è ad un passo e il cambio in panchina potrebbe avvenire nella giornata di mercoledì.