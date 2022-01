L'esterno si trasferisce in blucerchiato dove ritrova D'Aversa che lo ha già allenato al Lanciano e al Parma: accordo per il momento fino a giugno, quando andrà in scadenza. Battuta la concorrenza dell'Empoli

Ripartirà dalla Sampdoria la carriera di Andrea Conti. Il Milan e la società blucerchiata hanno infatti raggiunto l’accordo per il trasferimento dell’esterno destro difensivo classe 1994, in scadenza di contratto a giugno e ai margini del progetto rossonero. Intesa totale tra tutte le parti in causa già raggiunta, con Conti che si trasferirà alla Sampdoria fino al termine della stagione: in settimana inoltre gli agenti del calciatore ex Atalanta si incontreranno con i dirigenti blucerchiati per capire se ci saranno le giuste condizioni per estendere il contratto anche nelle prossime stagioni, visto che da giugno Conti è libero a parametro zero.