Risolti gli ultimi dettagli con il Porto: Sergio Oliveira è atteso a Roma nelle prossime ore per svolgere visite mediche e firmare il contratto. Sarà il secondo acquisto di gennaio del club giallorosso, che in uscita sta per registrare quattro movimenti

Dopo l'arrivo di Maitland-Niles ormai manca veramente poco per l’ufficialità del secondo acquisto della Roma: quello di Sergio Oliveira. La dirigenza giallorossa ha risolto gli ultimi dettagli con il Porto per il trasferimento del giocatore che è atteso in città nella giornata di mercoledì per svolgere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto. Operazione in prestito oneroso (da un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a tredici milioni e mezzo: Mourinho è pronto ad accogliere il suo connazionale.