Per rinforzare la squadra di Stroppa, il Monza pensa a Nwankwo Simy della Salernitana. Dopo i primi sei mesi difficili dalle parti dell'Arechi (un solo gol in 19 presenze), il nigeriano potrebbe ripartire dalla B per dare un contributo e far centrare al club di Berlusconi la promozione in Serie A, proprio come fece ai tempi del Crotone

Il Monza occupa il sesto posto in Serie B. Una posizione che al momento permetterebbe alla squadra di effettuare i Playoff per la promozione in A ma che forse non rispecchia al 100% le grandissime ambizioni del club di Berlusconi e Galliani che, per questo, stanno studiando una nuova importante operazione di mercato: la nuova idea è Nwankwo Simy della Salernitana, che quest'anno non sta rendendo al massimo (1 gol in 19 presenze) ma che l'anno scorso aveva chiuso al 5° posto nella classifica marcatori di Serie A, con 20 gol (gli stessi di Ciro Immobile) segnati con la maglia del Crotone (poi retrocesso). Simy potrebbe decidere di scendere di categoria per provare a portare il Monza in A, un po' come aveva fatto nella stagione 2019/20, quando fu determinante per la promozione del Crotone con altri 20 gol. Insomma, Simy se si trova nella squadra giusta può essere determinante: il Monza lo sa e per questo sta pensando al suo acquisto per regalare a Stroppa un giocatore di spessore per andare a cercare la tanto desiderata Serie A.