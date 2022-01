Si entra nel vivo della sessione invernale di calciomercato e la Juventus rimane sempre attenta alle opportunità che potranno presentarsi da qui a fine gennaio. O a eventuali 'strappi alle regole' per nuovi investimenti. Per l'attacco - e non è un segreto da ormai tanto tempo - il nome presente in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera è Dusan Vlahovic. Il bomber della Fiorentina (17 gol in 21 presenze in Serie A quest'anno, assente dalla lista dei convocati di Italiano per Cagliari), così come Scamacca, è il giocatore indicato dalla Juventus come il profilo più adatto per cui sarebbe permesso un investimento importante. La destinazione Juve, quindi, è da tenere in considerazione per Vlahovic, anche se a oggi il giocatore non sembra spingere per un trasferimento già nella finestra di gennaio. Resta poi da capire la cifra e la formula dell'operazione: se la volontà di Vlahovic non è ancora chiara al 100%, lo stesso non si può dire della posizione della Fiorentina. Il club viola resta fermo sulle sue richieste: prezzo alto e nessuna proroga di pagamento del suo cartellino, né dilazioni (com'era stato il caso di Federico Chiesa, il cui intero cartellino verrà pagato 'a rate' dalla Juventus). Sempre per l'attacco, un altro nome che piace è Anthony Martial del Manchester United, mentre per il futuro si monitora con grande attenzione la situazione di Cambiaso del Genoa. Il giocatore non ha ancora rinnovato il suo contratto (in scadenza tra un anno e mezzo) e potrebbe così diventare una buona opportunità di mercato, ma per giugno.