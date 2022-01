Tra Inter e Atalanta c'è stata un'accelerata per il terzino tedesco: la trattativa procede spedita. Intanto i nerazzurri hanno dato il via libera per il trasferimento in prestito di Sensi alla Sampdoria

L’Inter fa passi avanti per Robin Gosens. L’esterno tedesco dell’Atalanta è nel mirino dei nerazzurri che cercano un rinforzo sulla fascia sinistra, guardando anche in ottica futura visto che non c’è ancora l’accordo per il rinnovo di Perisic. Dopo i primi contatti tra le due società, la trattativa procede spedita e c’è stata un’accelerata. Gosens, che piace da tempo anche del Newcastle, è fermo da fine settembre a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia destra, con successiva ricaduta che ha allungato i tempi di recupero. Il tedesco potrebbe tornare a breve in campo, ma l’infortunio non frena l’Inter che ragiona in vista della prossima stagione con un giocatore che può dare garanzia anche nei prossimi anni.