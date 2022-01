Cercato anche dalla Juventus, che ha poi virato su altri obiettivi, l'attaccante francese giocherà la seconda parte di stagione al Siviglia dopo che lo United ha dato il via libera al trasferimento in prestito

Ripartirà dalla Spagna la carriera di Anthony Martial. L’attaccante francese di proprietà del Manchester United – valutato nei giorni scorsi con attenzione anche dalla Juventus, che ha poi deciso di concentrare i propri sforzi per provare a prendere Dusan Vlahovic dalla Fiorentina già a gennaio – giocherà gli ultimi cinque mesi di stagione in prestito al Siviglia. Secondo quanto riporta ESPN, infatti, il Manchester United ha accettato la proposta del club andaluso, privandosi del giocatore in prestito fino al termine della stagione. Fondamentale per il buon esito dell’affare è stata la decisione dell’attaccante francese di ridursi l’ingaggio che sarà tutto a carico del Siviglia: Martial, che guadagna 15 milioni di euro netti a stagione, andrà a percepire un ingaggio più basso in questa seconda parte di stagione.