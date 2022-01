Il dg degli Spurs, Fabio Paratici, ha chiesto informazioni per un possibile trasferimento in Inghilterra di Bentancur in prestito: una formula che però non è gradita dalla dirigenza bianconera che ha detto 'no'. Discorso diverso, invece, per Kulusevski: il Tottenham ci sta provando, stavolta con la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni

Fabio Paratici continua a guardare in Serie A per rinforzare la squadra di Antonio Conte. Il direttore generale del Tottenham nelle ultime ore ha fatto un sondaggio per Rodrigo Bentancur : si è trattato di un tentativo per capire se ci fosse la possibilità di poter acquistare il centrocampista uruguaiano con la formula del prestito . La Juventus, però, non desidera cedere il giocatore con questa formula e ha risposto di no. Parallelamente a Bentancur, però, trovano conferma le indiscrezioni dei media inglesi sul serio tentativo - sempre del Tottenham - anche per Dejan Kulusevksi : Paratici sta provando a portare lo svedese alla corte di Conte con la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni .

Nella giornata dell'arrivo di Dusan Vlahovic a Torino e dell'atteso annuncio del suo trasferimento in bianconero (clicca qui per tutti gli aggiornamenti in tempo reale), la Juventus continua a lavorare sul mercato: una uscita a centrocampo sarebbe gradita dalla dirigenza bianconera ma non in prestito. Ecco perché la Juve ha detto 'no' al Tottenham. Con un trasferimento a titolo definitivo - o comunque in prestito con diritto o obbligo di riscatto - il club bianconero potrebbe avere così il semaforo verde per puntare le ultime forze su Nahitan Nandez, nome caldo della dirigenza bianconera, o su Zakaria del Borussia Monchengladbach.