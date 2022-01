Trattativa ai dettagli. Gli Spurs hanno accettato l'obbligo di riscatto nel trasferimento in prestito del giocatore svedese in Premier. Kulusevski passerebbe agli Spurs per 40 milioni. Lavori in corso anche per Bentancur: offerta da 19 milioni + 6 di bonus

Trattativa ai dettagli per portare Dejan Kulusevski dalla Juventus al Tottenham . I due club hanno infatti superato l'impasse sulla formula scelta per portare il giocatore svedese in Premier League. Gli Spurs hanno accettato il prestito con obbligo di riscatto , legato a un certo numero di presenze di qui a fine stagione per Kulusevski o alla qualificazione del club allenato da Antonio Conte alla prossima edizione della Champions League . Il riscatto di Kulusevski nella prossima estate sarebbe fissato a una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Possibili sviluppi sono attesi nelle prossime ore, con i club impegnati a trattare sulle cifre adeguate per entrambe le parti.

Bentancur-Tottenham, gradimento reciproco

Gli Spurs cercano un centrocampista e anche in questo caso si stanno rivolgendo alla Juventus: lavori in corso per portare in Inghilterra Rodrigo Bentancur. Il giocatore ha detto no alla proposta dell'Aston Villa ma è attratto dalla possibilità Tottenham. Conosce Fabio Paratici e ha affrontato da avversario Antonio Conte. La trattativa procede sulla base di 19 milioni di euro + 6 di bonus. C'è una condizione di cui tener conto: il 30% della somma che il Tottenham pagherebbe alla Juve per Bentancur andrà al Boca Juniors, accordo stipulato al momento del trasferimento del centrocampista uruguaiano in Italia, risalente al 2017.