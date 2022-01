Tanta attesa per le parole dell'attaccante serbo, che dopo aver già effettuato il primo allenamento agli ordini di Allegri si presenterà ufficialmente in conferenza stampa. Vlahovic parlerà ai media martedì 11 febbraio alle ore 11:30 dall'Allianz Stadium

Venerdì 28 gennaio è stato il giorno delle visite mediche e della firma del contratto prima dell'annuncio ufficiale che ha acceso l'entusiasmo di tutti i tifosi della Juventus, adesso è stata fissata anche la data della conferenza stampa di presentazione di Dusan Vlahovic in bianconero. Giorni intensi per l'attaccante serbo, arrivato dalla Fiorentina per 70 milioni più 10 di bonus. Il classe 2000, che ha scelto la maglia numero 7 appartenuta a Cristiano Ronaldo, ha già fatto il primo allenamento con i compagni agli ordini di Allegri e sarà a disposizione per la partita di campionato contro il Verona in programma domenica 6 febbraio alle 20:45.