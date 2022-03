Inter competitiva in Champions: cosa serve ora per l'ultimo step

L'eliminazione dalla Champions League ha lasciato la sensazione di una squadra a cui manchi poco per potersela giocare con tutte le big d'Europa. "L'Inter deve aggiungere tre giocatori a questa rosa", è l'opinione di Paolo Condò. Dai profili seguiti ai rinnovi: ecco il punto sul mercato nerazzurro LIVERPOOL-INTER: HIGHLIGHTS Condividi

La notte di Liverpool non ha regalato all'Inter la qualifcazione, ma ha confermato la crescita in campo europeo. Manca ora un ultimo step per essere competitivi anche a questi livelli della Champions League. E lo si può colmare solo sul mercato, come sostenuto da Paolo Condò nel post partita "L'Inter deve aggiungere tre giocatori, tre quasi titolari che, quando li metti dalla panchina, il valore cmplessivo della squadra non cambia"

Da Scamacca a Bremer: i profili seguiti leggi anche Inzaghi: "Alla pari coi Reds, ho preservato Dzeko" Se Simone Inzaghi e la squadra restano concentrati sul presente e sul campionato, Marotta e Ausilio (che hanno rinnovato fino al 2025) sono da tempo al lavoro sull'Inter che verrà e monitorano da tempo alcuni calciatori. In particolare i giovani del Sassuolo: Scamacca, Frattesi e Raspadori. I nerazzurri sono stati i primi a muoversi, come confermato dallo stesso ad degli emiliani, Carnevali. "Faccio i complimenti a Giovanni per la gestione del Sassuolo e la valorizzazione dei giovani - aveva dichiarato qualche settimana fa Marotta -. Normale che l'Inter li guardi con attenzione: tutti insieme lavoriamo nell'intento di rafforzare l'Inter guardando il made in Italy che a volte viene sottovalutato, siamo un movimento calcistico di alto livello". Altro nome caldo è quello di Gleison Bremer, il difensore brasiliano che di recente ha rinnovato il contratto col Torino fino al 2024 ma con la promessa di poter essere ceduto in estate. Su di lui, oltre ai nerazzurri, anche gli occhi di Milan e Napoli.

La situazione Dybala Se avesse voluto lasciare la Juventus, avrebbe già firmato con un’altra squadra da tempo. Il fatto che l'argentino sia ancora in scadenza a giugno dimostra che la sua prima opzione è rimanere a Torino. Determinante però sarà l'offerta economica di rinnovo bianconera. Un'offerta diversa, più bassa rispetto a quella presentata a ottobre: una parte fissa più bassa, con dei bonus legati a presenze e gol più alti. L'Inter resta alla finestra, forte del legame che c'è fra Dybala e Marotta, così come il Barcellona (perché se dovesse lasciare la Serie A, la Liga più della Premier si sposa lle sue caratteristiche).

Il punto sui rinnovi leggi anche Brozovic rinnoverà fino al 2026: presto la firma In attesa degli acquisti, l'Inter deve sistemare anche i rinnovi. Marcelo Brozovic nei giorni scorsi ha trovato l'intesa per il prolungamento fino al 2026 a circa 6 milioni di euro a stagione. Si attende solo l'ufficialità. Non c'è ancora l'accordo, ma si tratta, con Ivan Perisic. Nonostante l'arrivo di Gosens, i nerazzurri vorrebbero tenere il croato. In questo senso è stato importante l'incontro delle scorse settimane con l'entourage del giocatore. Sono in scadenza anche Handanovic, Vecino, D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov, mentre Caicedo farà rientro al Genoa a fine stagione.