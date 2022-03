Le parole dell'ad bianconero a Sky Sport sulla questione legata al rinnovo dell'attaccante argentino: "Questa storia sta diventando una querelle ridicola. È un momento delicato per tutta la squadra che richiede la massima attenzione: per evitare qualsiasi tipo di distrazione abbiamo deciso di rinviare questo appuntamento" JUVENTUS-VILLARREAL: LA CRONACA LIVE Condividi

A pochi minuti dall'inizio del ritorno dell'ottavo di finale di Champions League contro il Villarreal, l'Amministratore Delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, ha voluto ribadire la posizione della società riguardo al rinnovo di Paulo Dybala, a proposito anche dello slittamento dell'appuntamento con l'entourage del giocatore: "Questa storia sta diventando una querelle ridicola. È un momento delicato per tutta la squadra che richiede la massima attenzione: per evitare qualsiasi tipo di distrazione abbiamo deciso di rinviare questo appuntamento. Ricordo che comunque abbiamo cinque rinnovi in corso, non uno solo. Non c'è nessuna presa di posizione nei confronti di nessuno dei cinque".

"Morata sembra stia vivendo una seconda gioventù" Dopo la questione rinnovi, Arrivabene ha speso belle parole anche per un altro attaccante della Juventus, Alvaro Morata. Un altro giocatore con cui c'è una situazione in ballo, con l'Atletico Madrid (il prestito del giocatore spagnolo scadrà il prossimo giugno): "Noi guardiamo alle performance dei nostri giocatori giorno per giorno. Alvaro sta facendo delle cose pazzesche, sembra che stia godendo di una nuova gioventù".