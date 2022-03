Il difensore italiano-brasiliano ha già comunicato alla società che non rinnoverà il suo contratto, in scadenza a giugno. Raggiunto già l'accordo con il Betis in Spagna, mancano gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul contratto

Luiz Felipe lascerà la Lazio e la Serie A al termine della stagione, visto che ha deciso di non rinnovare il contratto con la società biancoceleste. Convocato anche dal Ct Roberto Mancini per i playoff dei Mondiali in Qatar 2022, il difensore classe 1997 ha comunicato alla società biancoceleste di voler cambiare aria al termine del campionato. Contratto in scadenza a giugno, Luiz Felipe - che lascerà la Lazio a parametro zero - ha già trovato un accordo con il Betis Siviglia, club attualmente al quinto posto nel campionato spagnolo. Restano da sistemare solo gli ultimi dettagli, poi ci sarà la firma sul contratto che di fatto ufficializzerà la sua nuova avventura in Spagna.