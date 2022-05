Il ds del club bavarese, Salihamidzic, ha confermato a Sky DE la volontà dell'attaccante polacco di non rinnovare il contratto e di voler andarsene: "Ce lo ha comunicato, vuole provare qualcosa di nuovo". Su di lui c'è il Barça. E Xavi oggi in conferenza: "L'età non è un problema, conta il rendimento. Basti vedere Modric o Cristiano Ronaldo"

Ve lo avevamo raccontato tre giorni fa , ora è arrivata anche la conferma ufficiale. Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic , questo sabato a Sky DE ha reso nota la volontà di Robert Lewandowski di non voler rinnovare il contratto con il club: " Ho parlato con Lewa. Durante la conversazione mi ha detto che non voleva accettare la nostra offerta di prolungare il contratto (va in scadenza a giugno 2023, ndr) e che vorrebbe lasciare il club ". Poi ha aggiunto: "Ha detto che gli piacerebbe provare qualcosa di nuovo, ma la nostra linea non cambia: Lewa ha un contratto fino al 30 giugno 2023. Questo è un dato di fatto".

Su Lewandowski c'è il Barcellona. Xavi: "La sua età non sarebbe un problema"

Ormai è noto a tutti: il Barcellona vuole Robert Lewandowski per la prossima stagione. Nella conferenza stampa di questo sabato, l'allenatore blaugrana, Xavi, ha parlato esplicitamente del possibile acquisto del bomber polacco, specificando come l'età (Lewandowski in agosto compirà 34 anni) non sarebbe affatto un problema: "Abbiamo preso Dani Alves che ne ha 36... Poi basta guardare come giocano giocatori come Modric o Ronaldo. L'età non è un problema, conta il rendimento".