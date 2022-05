Dopo l'accordo a partire dalla prossima stagione tra Barcellona e Spotify, dalla Spagna viene dato per fatto un nuovo contratto di sponsorizzazione tra Atletico Madrid e WhaleFin, piattaforma di trading di criprovalute. Nelle casse della società dovrebbero finire 42 milioni di euro l'anno per il prossimo quinquennio. Cifre enormi, che in Europa stanno diventando un'abitudine per i top club. Il sito specializzato Calcio e Finanza ha stilato così una classifica di chi ottiene più ricavi grazie alla propria maglia